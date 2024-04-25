"Просто так": Третьеклашка из Дагестана дорвалась до телефона отца и "заминировала" несколько школ

В экстренные службы Дагестана 23 апреля поступило сообщение о минировании нескольких школ Махачкалы. Как выяснилось, звонившей оказалась десятилетняя девочка из Хасавюртовского района, которая для осуществления своего плана воспользовалась старым телефоном отца. Об этом в телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

Десятилетняя девочка позвонила в экстренные службы и сообщила о минировании нескольких школ. Видео © Telegram / "Криминальная хроника Дагестана"

В разговоре с полицейскими девочка призналась, что позвонила в экстренные службы и сообщила о том, что "в Махачкале на школу напали бандиты и достали бомбу". Говоря о мотивах своего поступка, третьеклассница несколько раз заявила, что сделала это "просто так", потому что "захотелось".

Для звонка девочка воспользовалась старым телефоном отца. При этом она сама призналась, что родители говорили ей о том, что так шутить нельзя. В отношении их после поступка дочери составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.