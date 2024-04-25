Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 20:40

В Пентагоне открестились от обучения ВСУ американскими военнослужащими

Пентагон: Американские военные на Украине не ведут подготовку ВСУ

Военнослужащие Соединённых Штатов не ведут подготовку бойцов ВСУ на Украине. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Военнослужащие США не проводят подготовку местных сил внутри Украины", — заявил представитель Пентагона.

По его словам, у США действительно есть несколько представителей в офисе оборонного сотрудничества дипмиссии. Райдер заявил, что это небольшое количество советников, которые предоставляют информацию, работают над логистикой, обеспечивают мониторинг и участвуют в программе надзора за вооружениями.

В США отрицают нахождение на Украине своих военных, обслуживающих ЗРК Patriot
В США отрицают нахождение на Украине своих военных, обслуживающих ЗРК Patriot

Ранее Life.ru писал, что в США размышляют над вероятной отправкой дополнительных военных советников в своё посольство на Украине. Пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер по этому поводу заявил, что на протяжении всего украинского конфликта американское оборонное ведомство корректировало своё присутствие на территории Незалежной.

Обложка ©

Pixabay / Military_Material

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Пентагон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров