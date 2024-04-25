В Пентагоне открестились от обучения ВСУ американскими военнослужащими
Пентагон: Американские военные на Украине не ведут подготовку ВСУ
Военнослужащие Соединённых Штатов не ведут подготовку бойцов ВСУ на Украине. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Военнослужащие США не проводят подготовку местных сил внутри Украины", — заявил представитель Пентагона.
По его словам, у США действительно есть несколько представителей в офисе оборонного сотрудничества дипмиссии. Райдер заявил, что это небольшое количество советников, которые предоставляют информацию, работают над логистикой, обеспечивают мониторинг и участвуют в программе надзора за вооружениями.
Ранее Life.ru писал, что в США размышляют над вероятной отправкой дополнительных военных советников в своё посольство на Украине. Пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер по этому поводу заявил, что на протяжении всего украинского конфликта американское оборонное ведомство корректировало своё присутствие на территории Незалежной.
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