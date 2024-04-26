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25 апреля, 21:37

"Забил до крови": "Гурман" из Подольска собирался съесть трёх полуживых ежей на ужин

В Подмосковье проводят проверку из-за видео с мужчиной, собиравшимся съесть ежей

Стражи правопорядка Московской области проводят проверку после публикации в интернете видео, на котором мужчина держит ежей за задние лапы. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

Мужчина из Подольска, который планировал съесть ежей. Видео © VK / "Подольск" / Тёма Авдеев

"Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента в Подольске <…> В ходе мониторинга сети интернет выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как мужчина в магазине держит за задние лапы двух ежей", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Шокирующее видео было снято в Подольске. На них видно, как мужчина в одном из местных магазинов держит двух полуживых ёжиков за задние лапы, ещё одного, свернувшегося в клубок, в руке. Как рассказал автор, герой ролика поймал животных в парке, "забил до крови", а затем собирался съесть их вместе со своей подругой. После предупреждения о том, что планируемое живодёром деяние — наказуемо, "гурман" согласился отпустить ежей.

Как рассказал автор видео, один из ежей убежал в лес, ещё два были "полуживые". Он отвёз их в ветеринарную клинику, где животных принимать отказались, так как они могут быть переносчиками бешенства. В итоге ёжиков пришлось оставить в лесу, смогли ли они выжить — неизвестно.

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Ранее Life.ru писал, что аочти половина (40%) россиян готовы съесть за один раз полкилограмма шашлыка и даже больше. При этом четверть людей остановится в диапазоне от 200 до 350 граммов.

Обложка ©

VK / "Подольск" / Тёма Авдеев

Алексей Соловьёв
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