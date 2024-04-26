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25 апреля, 23:51

Кто-то столкнул: Пропавшего в Краснодаре студента нашли в реанимации в тяжёлом состоянии

Пропавший на Кубани 19-летний студент нашёлся в реанимации с тяжёлыми травмами

Пропавший в Краснодаре студент Денис Голубцов найден живым. Обложка © lizaalert

Пропавший в Краснодаре студент Денис Голубцов найден живым. Обложка © lizaalert

В Краснодаре завершены поиски 19-летнего студента Дениса Голубцова, который пропал 18 апреля. Как рассказала kp.ru мама парня, сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

О том, что Денис жив, семья узнала 24 апреля от сотрудников полиции. Они позвонили родителям студента и сообщили, что их сын находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

"Они позвонили, сказали, что наш сын откуда-то свалился, но не сам, точно не сам", — призналась мать Дениса Анастасия и добавила, что парня мог столкнуть с лестницы неизвестный.

Денис пропал 18 апреля. Он ушёл из дома на фоне конфликта с родителями, произошедшего из-за нежелания парня ходить в институт. Из дома Денис ушёл без денег и телефона.

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Более печально закончилась история поисков муэдзина из Пензенской области Ибрахима Исяняева, чьё тело нашли под Ульяновском спустя пять дней после его пропажи. 16 апреля он поехал покупать скот, при себе у него было около 300–400 тысяч рублей. Предварительно, его могли убить из-за денег.

Оксана Попова
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