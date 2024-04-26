Кто-то столкнул: Пропавшего в Краснодаре студента нашли в реанимации в тяжёлом состоянии

В Краснодаре завершены поиски 19-летнего студента Дениса Голубцова, который пропал 18 апреля. Как рассказала kp.ru мама парня, сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

О том, что Денис жив, семья узнала 24 апреля от сотрудников полиции. Они позвонили родителям студента и сообщили, что их сын находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

"Они позвонили, сказали, что наш сын откуда-то свалился, но не сам, точно не сам", — призналась мать Дениса Анастасия и добавила, что парня мог столкнуть с лестницы неизвестный.

Денис пропал 18 апреля. Он ушёл из дома на фоне конфликта с родителями, произошедшего из-за нежелания парня ходить в институт. Из дома Денис ушёл без денег и телефона.