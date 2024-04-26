В военной доктрине Белоруссии прописали возможность оказания помощи союзникам

Всебелорусское народное собрание утвердило обновлённую военную доктрину Белоруссии. Как говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале документе, в нём прописаны положения на случаи нападений на Союзное государство, государств-членов ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), а также указана возможность оказания военной помощи дружественным государствам.

В доктрине говорится, что Белоруссия будет принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в её распоряжении, в случае нападения на участников Союзного государства. Помимо этого, там указано, что Минск в случае агрессии против одного из государств-членов ОДКБ будет рассматривать это посягательство как агрессию против всех государств-членов ОДКБ и предоставит таком государству необходимую помощь, включая военную. Для этого Белоруссия выделяет военнослужащих в состав Коллективных сил организации.

Помимо этого, выделенный в ОДКБ воинский контингент также может быть задействован для участия в миротворческих миссиях на территории членов организации. В то же время в доктрине прописаны положения, касающиеся предоставления помощи дружественным государствам.

"Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", — указано в документе.