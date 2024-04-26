В зоне риска: Онколог раскрыла, какие болезни неизбежно перерастут в рак

К возникновению онкологического заболевания могут привести самые разные факторы. Среди них — развитие уже имеющихся патологий в раковые, заявила РИА "ФедералПресс" онколог-гинеколог Екатерина Тимофеева.

"При наличии хронического заболевания нужно всегда наблюдаться у профильного врача. Например, обладателям полипоза кишечника следует проходить колоноскопию в определённые сроки. Не стоит упускать из виду и анамнез родственников. Если у ваших близких был рак кишечника, то есть вероятность того, что и вы в зоне риска, и профилактический осмотр вам не повредит", — сообщила Тимофеева.

Хронические заболевания с соответствующим потенциалом называются предраковыми и делятся на облигатные и факультативные. Облигатные в любом случае перерастают в рак, если их не лечить. Факультативные имеют шанс не дебютировать в качестве заболевания.

Облигатному предраку может предшествовать наследственное заболевание. Например, внутриэпидермальные раки вроде эритроплазии Кейра, меланоза Дюбрея, болезни Боуэна, истинной лейкоплакии. Также в списке — недуги вроде семейного полипоза толстой кишки, тяжёлой дисплазии шейки матки и так далее.

Факультативные предраковые состояния связывают с хроническими воспалениями, очагами пролиферации либо гормональными перестройками. Они нередко случаются вследствие долгого воспалительного процесса или при появлении доброкачественного новообразования с тенденцией к малигнизации. К данной группе болезней относятся язвенная болезнь желудка, атрофический гастрит, анальные трещины и так далее.

Предрак может возникать и на фоне старческих кератозов. При сбое в обновлении клеток системы организма органы могут начать бесконтрольно разрастаться. Доброкачественные новообразования, хоть и реже, тоже могут перерождаться в злокачественную опухоль.

Для профилактики онкологии нужно в летний сезон пользоваться кремом с SPF-защитой, избегать соляриев и не наносить на себя крем с автозагаром. Внесёт свою положительную лепту ведение активного образа жизни с сохранением оптимального веса.