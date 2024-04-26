В США обсуждают санкции против уходящих от доллара стран

В Соединённых Штатах обсуждают возможность введения мер ограничительного характера против государств, руководство которых пытается отказаться от доллара во внешней торговле. Как передаёт Bloomberg со ссылкой на свои источники, возможность введения таких санкций рассматривают советники бывшего президента США Дональда Трампа.

"Обсуждения включают наказания для союзников и противников, которые активно стремятся вести двустороннюю торговлю в отличных от доллара валютах, в том числе меры экспортного контроля, обвинения в валютной манипуляции и тарифы", — говорится в статье.

Собеседники издания подчеркнули, что подобные меры будут направлены на снижение рисков для американской валюты. В первую очередь санкции будут направлены против стран с развивающейся экономикой, в частности, речь идёт о государствах – членах БРИКС, которые усиливают свою политику по дедолларизации во взаимной торговле.