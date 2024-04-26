"Вечерняя Москва" получила награду за альбом, выпущенный к столетию газеты

В Москве состоялась XXI ежегодная флагманская конференция "Роль коммуникаций и СМИ в стратегическом управлении компанией". Две награды на ней были вручены газете "Вечерняя Москва".

Одна из наград была получена в номинации "Корпоративная книга". Признания газета удостоилась за юбилейный альбом об истории и современности издания. В нём собрана история газеты, работа многих поколений журналистов.

Другая награда была получена в номинации "Полиграфическая, сувенирная продукция" за лучшие подарочные комплекты, которые были созданы к юбилею издания, отмеченному 6 декабря прошлого года. В том числе это памятный значок, фирменная карта "Тройка", картхолдер, ежедневник, кружка, календарь и вымпел.

"Обе награды очень значимые для всего коллектива редакции. Над созданием юбилейного альбома трудились лучшие сотрудники редакции. Работа над ним длилась около года. Мы измерили время газетными заметками, и получился век — наш век. Также к юбилейному вечеру "Вечерней Москвы" мы изготовили подарочный комплект сувенирной продукции, он выполнен в особенном дизайн-макете нашим арт-директором Александром Костриковым. Мы благодарны жюри за высокую оценку нашей работы и поздравляем всех награждённых", — сообщил главный редактор газеты Александр Куприянов.