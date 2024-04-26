Подозреваемым в покушении на экс-зампреда Тамбовской облдумы оказался его сотрудник

В Тамбове задержали подозреваемого в избиении одного из самых влиятельных людей региона, бывшего первого заместителя Тамбовской областной Думы Андрея Попова. Как рассказала журналистам заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД РФ по региону Нина Крус, им оказался 49-летний мужчина, работавший под руководством экс-чиновника.

"В настоящее время СУ УМВД России по Тамбовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 111 УК РФ. "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый в совершении преступления 49-летний гражданин задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде ареста", — сообщили в УМВД.

Предполагаемым преступником оказался сотрудник Попова. Что послужило причиной конфликта между начальником и подчинённым, пока неизвестно. Пострадавший до сих пор находится в тяжёлом состоянии в одной из региональных больниц.