В Тамбове до полусмерти избили экс-зампреда облдумы Андрея Попова

В Тамбове совершено покушение на бывшего заместителя председателя облдумы Андрея Попова. По данным SHOT , его избили в собственном доме. В тяжёлом состоянии с травмой головы экс-чиновник был доставлен в реанимацию, никаких прогнозов медики не дают.

Андрей Попов известен как один из самых влиятельных людей Тамбовской области. Долгое время он занимался предпринимательской деятельностью, но в 2000-х стал депутатом областной думы. Впоследствии Попова назначили первым зампредом. Кроме того, в своё время он возглавлял филиал Российского союза боевых искусств.

Кстати, в конце 2000-х на экс-чиновника уже совершали покушение, однако завершить начатое киллер, которому в качестве аванса заплатили 300 тысяч долларов, тогда не смог. По информации телеграм-канала, позже самого Попова обвиняли в покушениях и связывали с местными криминальными структурами. В частности, в 2006 году он лично поздравлял с юбилеем лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарин), который сейчас отбывает наказание по делу об организации преступного сообщества. В 2019 году криминальному авторитету предъявили обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Как считает следствие, именно он был заказчиком покушения, которое совершили члены тамбовской ОПГ.