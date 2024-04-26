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26 апреля, 02:22

Экс-разведчик раскрыл, как французских военных заманивают на Украину

Экс-разведчик Чинкуини: Военным из Франции обещают хорошие деньги на Украине

Французским военнослужащим за участие в боевых действиях на стороне ВСУ обещают хорошие деньги и фиктивную отставку. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.

Журналисты сообщили, что в настоящее время он занимается поиском своих соотечественников, которые принимают участие в украинском конфликте на стороне киевского режима. По его словам, сейчас во Франции предлагают военным ложную отставку с последующим гарантированным восстановлением на службе и хорошие деньги, которые превышают их обычный заработок.

Помимо того, собеседник информагентства рассказал про французских государственных агентов. Экс-разведчик сообщил, что они могут присутствовать на территории Незалежной с самого начала боевых действий вместе с обычными французами, которые поехали туда воевать на стороне Киева по своей инициативе.

"Это агенты, которые остаются очень скрытными и которых трудно идентифицировать", — заявил Чинкуини.

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Ранее дальний внучатый племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат предупредил Францию об опасности военного столкновения с Россией. Он заявлял, что французы на сегодняшний день находятся на критическом этапе.

Обложка ©

Flickr / Présidence de la République France

Алексей Соловьёв
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