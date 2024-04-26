Французским военнослужащим за участие в боевых действиях на стороне ВСУ обещают хорошие деньги и фиктивную отставку. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.

Журналисты сообщили, что в настоящее время он занимается поиском своих соотечественников, которые принимают участие в украинском конфликте на стороне киевского режима. По его словам, сейчас во Франции предлагают военным ложную отставку с последующим гарантированным восстановлением на службе и хорошие деньги, которые превышают их обычный заработок.

Помимо того, собеседник информагентства рассказал про французских государственных агентов. Экс-разведчик сообщил, что они могут присутствовать на территории Незалежной с самого начала боевых действий вместе с обычными французами, которые поехали туда воевать на стороне Киева по своей инициативе.

"Это агенты, которые остаются очень скрытными и которых трудно идентифицировать", — заявил Чинкуини.