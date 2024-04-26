Умерла жительница Владивостока, впавшая в кому после операции по подтяжке лица

Во Владивостоке скончалась 58-летняя местная жительница, которая до этого впала в кому после операции по подтяжке лица. Об этом передаёт РИА "Новости" со ссылкой на представителей прокуратуры Приморского края.

"Вчера женщина умерла. По результатам вскрытия будет назначена комиссионная экспертиза", — сообщил собеседник информагентства.

В ведомстве также отметили, что следят за этим уголовным делом. По словам представителей прокуратуры, его ход и результаты расследования находятся у них на контроле.