Умерла жительница Владивостока, впавшая в кому после операции по подтяжке лица
Во Владивостоке скончалась 58-летняя местная жительница, которая до этого впала в кому после операции по подтяжке лица. Об этом передаёт РИА "Новости" со ссылкой на представителей прокуратуры Приморского края.
"Вчера женщина умерла. По результатам вскрытия будет назначена комиссионная экспертиза", — сообщил собеседник информагентства.
В ведомстве также отметили, что следят за этим уголовным делом. По словам представителей прокуратуры, его ход и результаты расследования находятся у них на контроле.
Напомним, что об этой печальной истории стало известно 20 апреля. Тогда сообщалось, что жительница Владивостока после плановой операции впала в кому, а следователи возбудили уголовное дело по данному факту.
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