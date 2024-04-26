Россиянам рассказали о норме шашлыка для одного человека

Шашлык богат белком и является прекрасным источником строительного материала, который нужен для роста и восстановления тканей, а также поддержания иммунитета, рассказала 360.ru врач – диетолог-терапевт Наталья Лазуренко.

В шашлыке есть и железо, нужное для ряда биохимических реакций и дыхания клеток в том числе. В мясе находятся витамины группы B. Но не стоит забывать и о содержании в нём большого количества насыщенных жиров, особенно если в мясе есть внушительные прослойки сала.

"Баранина, жирная шейка. В них большое количество насыщенных жиров, что может быть вредно и для реологии крови, количества холестерина. То есть уровень липопротеинов низкой плотности — "плохой" холестерин — будет достаточно высоко подниматься, что повлияет на сердечно-сосудистую систему", — предупредила Лазуренко.

Ещё важно, как именно шашлык приготовлен. Если его жарят на открытом огне или на гриле, на продукте может образоваться вредная корочка. Некоторые куски могут быть сильно пережарены. И это не просто "уголёчек", который можно ножом смахнуть. Это канцерогены. В большом объёме они вызывают разбалансировку рациона и антиоксидантной системы.

Если мясо маринуется в соусе, оно может быть усилено по количеству жиров и углеводов, влияющих на снижение активности пищеварительного процесса. В этом состоянии человек может просто чувствовать тяжесть, но есть вероятность и выхода из организма продуктов переработки. Важна также личная предрасположенность к ожирению. Одному полкило много, а другому и килограмм нипочём.

Самое оптимальное по безопасности количество шашлыка, которое рекомендуется употреблять за один приём пищи, — 200–250 граммов в готовом виде. Отсюда получится около 40 граммов белка, что является пределом для нормального пищеварения. Сочетать мясо лучше с овощами, особенно зелёного цвета, но никак не с хлебом или лавашом.