ВСУ не выдержали натиска российской артиллерии и бросили позиции в Красногоровке
Советник главы ДНР Кимаковский: Военные ВСУ бросили позиции в Красногоровке
Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал о сложившейся сейчас ситуации в Красногоровке. Как заявил чиновник в интервью ТАСС, на том участке фронта военнослужащие Вооружённых сил Украины покинули позиции на одном из ключевых укрепрайонов.
"В Красногоровке вооружённые формирования Украины не выдержали натиска наших ВКС и тяжёлой артиллерии и ушли с позиций на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов", — сообщил Кимаковский, подчеркнув, что давление на этот населённый пункт оказывается сразу с нескольких направлений.
Ранее Life.ru писал, что в Красногоровке российские военные наглядно показали возможности танка "Царь-мангал". Эта боевая машина спокойно проехала под непрекращающимся огнём противника, высадила десант и вернулась на базу.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine