Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал о сложившейся сейчас ситуации в Красногоровке. Как заявил чиновник в интервью ТАСС, на том участке фронта военнослужащие Вооружённых сил Украины покинули позиции на одном из ключевых укрепрайонов.

"В Красногоровке вооружённые формирования Украины не выдержали натиска наших ВКС и тяжёлой артиллерии и ушли с позиций на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов", — сообщил Кимаковский, подчеркнув, что давление на этот населённый пункт оказывается сразу с нескольких направлений.