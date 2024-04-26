Бегал голышом: В Южно-Сахалинске водитель внедорожника влетел на кладбище и разгромил могилы
Мэрия Южно-Сахалинска: Машина влетела на городское кладбище и протаранила могилы
Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в пригороде Южно-Сахалинска. Как передаёт мэрия этого населённого пункта в телеграм-канале, на городском кладбище в Христофоровке внедорожник снёс несколько памятников и проехался по могилам.
Последствия ДТП на кладбище в пригороде Южно-Сахалинска. Видео © Telegram / ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчёта
Очевидцы опубликовали в социальных сетях видеозапись с места ДТП. На ней видно раскуроченные могилы и находящееся среди них транспортное средство зарубежного производства. Свидетели случившегося также рассказали, что водитель внедорожника был в состоянии опьянения. По их словам, дебошир бегал по кладбищу голышом.
Теперь в этом деле предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее Life.ru писал, что один человек погиб и 13 получили различные травмы при лобовом столкновении грузовика с рейсовым автобусом в Рязанской области. Видео с последствиями ДТП было опубликовано в Сети.
Telegram / "Официальный Южный"