"Это хаос": Тимошенко раскритиковала запрет на консульские услуги для украинцев

В консульствах Украины по всему миру начался хаос из-за противозаконного указа украинского Министерства иностранных дел. Таким образом во время своего выступления в Верховной раде глава партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко раскритиковала решение Киева приостановить консульские услуги для украинцев призывного возраста, находящихся сейчас не на родине.

Парламентарий заявила, что этим решением киевские власти ограничили в правах людей с инвалидностью, многодетных отцов и раненых военных. Также под категорию ущемлённых в своих правах граждан подпали молодые люди, которые покинули территорию Незалежной ещё до наступления совершеннолетия. Стоит отметить, что они не подпадают под мобилизацию по нынешним украинским законам.

Тимошенко заявила о том, что эти украинцы теперь не могут получить паспорт родной страны. По её словам, если так будет происходить и дальше, то эти граждане просто начнут получать паспорта других государств. В связи с этим политическая фракция, которую она возглавляет, внесла на рассмотрение в Верховную раду постановление, которое должно урегулировать вопрос предоставления консульских услуг.

"Я не могу смириться с тем, что делает сегодня непрофессиональная команда во власти. Это хаос, непрофессионализм, некомпетентность и, как следствие, беда для людей", — заявила Тимошенко, отметив при этом, что военнообязанные мужчины должны пойти в армию.