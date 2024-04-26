Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что коктейль "Кровавая Мэри" можно переименовывать в "Кровавый Джо". Как рассказал народный избранник в интервью корреспондентам РИА "Новости", такое новое имя этому напитку можно было бы дать за заслуги действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена.

Журналисты напомнили, что этот коктейль, по одной из версий, получил название в честь английской королевы Марии I Тюдор. Она была известна своими кровавыми расправами.

"Вклад Байдена в дело нового витка гонки вооружений, поддержки и развития терроризма в мире сложно переоценить. Считаю, что он вполне заслуженно может претендовать на то, чтобы в его честь коктейль "Кровавая Мэри" переименовали в "Кровавый Джо", — заявил Шеремет.

Законотворец подчеркнул, что действующий американский лидер унизил свою страну и окончательно развеял миф о "демократических США". По словам депутата Госдумы, такое предательство отразится на грядущей избирательной кампании Байдена. Она, как отметил парламентарий, покажет занавес провальной президентской карьеры 46-го главы Соединённых Штатов.