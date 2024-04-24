Байден призвал не доверять Белому дому и начал общаться с теми самыми "призраками"

Президент США Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию. Во время выступления перед избирателями во Флориде он оговорился и заявил, что нынешней администрации Белого дома нельзя доверять. Американский лидер критиковал своего предшественника и вероятного противника на предстоящих выборах Дональда Трампа, когда перепутал местоимения.

Байден призвал американцев не доверять Белому дому и начал общаться с "призраками". Видео © X / RNC Research

"Сколько раз он [Трамп] может доказывать, что нам нельзя доверять", — сказал Байден на предвыборном мероприятии, которое транслировали СМИ.