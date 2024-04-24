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24 апреля, 12:31

Байден призвал не доверять Белому дому и начал общаться с теми самыми "призраками"

Байден оговорился и призвал американцев не доверять его администрации

Президент США Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию. Во время выступления перед избирателями во Флориде он оговорился и заявил, что нынешней администрации Белого дома нельзя доверять. Американский лидер критиковал своего предшественника и вероятного противника на предстоящих выборах Дональда Трампа, когда перепутал местоимения.

Байден призвал американцев не доверять Белому дому и начал общаться с "призраками". Видео © X / RNC Research

"Сколько раз он [Трамп] может доказывать, что нам нельзя доверять", — сказал Байден на предвыборном мероприятии, которое транслировали СМИ.

Однако на этом конфузы не кончились. По давней традиции хозяин Белого дома вдруг повернулся в сторону и протянул руки тем самым "призракам". Но для рукопожатия рядом никого не оказалось, из-за чего Байден начал махать публике и неловко улыбаться.

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Состояние здоровья Байдена давно волнует врачей и простых американцев. После того как американский лидер едва не заснул на встрече с президентом Израиля в Белом доме, медики диагностировали у него второй этап старческого слабоумия. Тем временем экс-врач 44-го президента США, Барака Обамы, потребовал, чтобы Байден прошёл когнитивный тест.

Обложка ©

X / President Biden

Андрей Бражников
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