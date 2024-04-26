Китай констатировал, что средства-панацеи для разрешения украинского кризиса не существует
Глава МИД КНР Ван И: Нет чудотворного средства для решения украинского конфликта
Чудодейственного средства для решения украинского конфликта не существует, констатировал министр иностранных дел Китая Ван И. Дипломат призвал стороны создать условия для прекращения огня и проведения мирных переговоров, указав, что это и есть единственный цивилизованный выход из кризиса.
"Мы всегда должны настаивать на политическом урегулировании. Любой конфликт или война заканчиваются не на поле боя, а за столом переговоров", — отметил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula.
Ранее Life.ru писал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил Китай, в ходе визита он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и попросил его повлиять на РФ в вопросе урегулирования украинского конфликта. Однако китайский лидер заявил Шольцу о необходимости создания переговорной платформы, которая будет устраивать и Москву, и Киев.
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