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26 апреля, 05:22

Китай констатировал, что средства-панацеи для разрешения украинского кризиса не существует

Глава МИД КНР Ван И: Нет чудотворного средства для решения украинского конфликта

Чудодейственного средства для решения украинского конфликта не существует, констатировал министр иностранных дел Китая Ван И. Дипломат призвал стороны создать условия для прекращения огня и проведения мирных переговоров, указав, что это и есть единственный цивилизованный выход из кризиса.

"Мы всегда должны настаивать на политическом урегулировании. Любой конфликт или война заканчиваются не на поле боя, а за столом переговоров", — отметил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula.

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Ранее Life.ru писал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил Китай, в ходе визита он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и попросил его повлиять на РФ в вопросе урегулирования украинского конфликта. Однако китайский лидер заявил Шольцу о необходимости создания переговорной платформы, которая будет устраивать и Москву, и Киев.

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EPA / YASUYOSHI CHIBA / POOL

Марина Калегина
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