Китай констатировал, что средства-панацеи для разрешения украинского кризиса не существует

Чудодейственного средства для решения украинского конфликта не существует, констатировал министр иностранных дел Китая Ван И. Дипломат призвал стороны создать условия для прекращения огня и проведения мирных переговоров, указав, что это и есть единственный цивилизованный выход из кризиса.

"Мы всегда должны настаивать на политическом урегулировании. Любой конфликт или война заканчиваются не на поле боя, а за столом переговоров", — отметил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula.