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26 апреля, 06:10

В Охотском море пропали двое мужчин на лодке, на их поиски вылетел вертолёт

Для поисков пропавших в Охотском море мужчин подняли вертолёт

Двое мужчин на лодке пропали в Охотском море, на их поиски вылетел вертолёт. Как сообщили в пресс-службе камчатского главка МЧС, они вышли на большую воду 25 апреля в районе реки Митоги, после чего перестали выходить на связь.

На Камчатке для поисков пропавших в Охотском море мужчин подняли вертолёт. Видео © Telegram / МЧС России

"Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел в Усть-Большерецкий район на поиски пропавших. С собой у спасателей всё необходимое, в том числе беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении.

На месте поисков уже работает наземная группа спасателей. У неё, помимо дронов, также есть квадроциклы и плавсредства.

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Ранее в Липецкой области пропал заместитель прокурора региона на транспорте Сергей Коняев. В последний раз мужчину видели 18 апреля, когда он вышел из своего дома в Ельце и отправился на работу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Telegram / МЧС России

Матвей Константинов
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