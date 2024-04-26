В Охотском море пропали двое мужчин на лодке, на их поиски вылетел вертолёт

Двое мужчин на лодке пропали в Охотском море, на их поиски вылетел вертолёт. Как сообщили в пресс-службе камчатского главка МЧС, они вышли на большую воду 25 апреля в районе реки Митоги, после чего перестали выходить на связь.

На Камчатке для поисков пропавших в Охотском море мужчин подняли вертолёт. Видео © Telegram / МЧС России

"Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел в Усть-Большерецкий район на поиски пропавших. С собой у спасателей всё необходимое, в том числе беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении.

На месте поисков уже работает наземная группа спасателей. У неё, помимо дронов, также есть квадроциклы и плавсредства.