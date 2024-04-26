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26 апреля, 06:58

Шойгу вместе с главами делегаций Минобороны стран ШОС высадил деревья в Астане

Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Дмитрий Харичков

Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Дмитрий Харичков

Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в церемонии высадки деревьев перед зданием Минобороны Казахстана в Астане. Также в ней приняли участие главы других делегаций стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Главам делегаций ассистировали военнослужащие роты Почётного караула республики", — рассказали в пресс-службе российского военного ведомства.

Помимо Шойгу, деревья высадили министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, министр обороны и поддержки ВС Ирана Мохаммад Аштиани, министр обороны Китая Дун Цзюнь, Киргизии — Бактыбек Бекболотов, Пакистана — Хаваджа Асиф, Таджикистана — Шерали Мирзо, Узбекистана — Баходир Курбанов, замминистра обороны Индии Гиридхар Арамане, генеральный секретарь ШОС Мин Чжан и директор исполкома региональной антитеррористической структуры организации Руслан Мирзаев.

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Ранее Сергей Шойгу рассказал о совершенствовании войск ПВО и ПРО в России. По его словам, это обеспечит качественное прикрытие наиболее важных военных объектов. В ходе обучения особое внимания уделяется теме беспилотников, его проводят ветераны боевых действий.

Матвей Константинов
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