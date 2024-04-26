Шойгу вместе с главами делегаций Минобороны стран ШОС высадил деревья в Астане

Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в церемонии высадки деревьев перед зданием Минобороны Казахстана в Астане. Также в ней приняли участие главы других делегаций стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее Сергей Шойгу рассказал о совершенствовании войск ПВО и ПРО в России. По его словам, это обеспечит качественное прикрытие наиболее важных военных объектов. В ходе обучения особое внимания уделяется теме беспилотников, его проводят ветераны боевых действий.