Под Харьковом уничтожили базу украинской ДРГ, работавшей около Белгородской области
Марочко: ВС РФ уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ в Харьковской области
Российские военные ликвидировали пункт дислокации диверсионно-разведывательной группы Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая находится в здании учебного заведения в Харьковской области. Украинская ДРГ работала у границ Белгородской области, заявил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
"Благодаря агентурным источникам стало известно, что в здании учебного заведения населённого пункта Кирилловка Чугуевского района Харьковской области дислоцировалось диверсионно-разведывательное подразделение Вооружённых формирований Украины, которое осуществляло свою деятельность вдоль границы РФ — Белгородской области", — написал эксперт в телеграм-канале.
Марочко дополнил, что удар был нанесён высокоточным оружием. Российские войска ликвидировали, по предварительной информации, не только диверсантов ВСУ, но и западных инструкторов и наёмников, уточнил полковник в отставке.
А ранее Life.ru рассказывал, что бойцы ВС России 26 апреля нанесли удар по ж/д станции в Балаклее Харьковской области. По сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, это произошло во время выгрузки личного состава ВСУ из поезда.
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