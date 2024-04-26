Под Харьковом уничтожили базу украинской ДРГ, работавшей около Белгородской области

Российские военные ликвидировали пункт дислокации диверсионно-разведывательной группы Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая находится в здании учебного заведения в Харьковской области. Украинская ДРГ работала у границ Белгородской области, заявил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

"Благодаря агентурным источникам стало известно, что в здании учебного заведения населённого пункта Кирилловка Чугуевского района Харьковской области дислоцировалось диверсионно-разведывательное подразделение Вооружённых формирований Украины, которое осуществляло свою деятельность вдоль границы РФ — Белгородской области", — написал эксперт в телеграм-канале.

Марочко дополнил, что удар был нанесён высокоточным оружием. Российские войска ликвидировали, по предварительной информации, не только диверсантов ВСУ, но и западных инструкторов и наёмников, уточнил полковник в отставке.