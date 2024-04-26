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26 апреля, 07:32

Под Харьковом уничтожили базу украинской ДРГ, работавшей около Белгородской области

Марочко: ВС РФ уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ в Харьковской области

Российские военные ликвидировали пункт дислокации диверсионно-разведывательной группы Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая находится в здании учебного заведения в Харьковской области. Украинская ДРГ работала у границ Белгородской области, заявил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

"Благодаря агентурным источникам стало известно, что в здании учебного заведения населённого пункта Кирилловка Чугуевского района Харьковской области дислоцировалось диверсионно-разведывательное подразделение Вооружённых формирований Украины, которое осуществляло свою деятельность вдоль границы РФ — Белгородской области", — написал эксперт в телеграм-канале.

Марочко дополнил, что удар был нанесён высокоточным оружием. Российские войска ликвидировали, по предварительной информации, не только диверсантов ВСУ, но и западных инструкторов и наёмников, уточнил полковник в отставке.

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А ранее Life.ru рассказывал, что бойцы ВС России 26 апреля нанесли удар по ж/д станции в Балаклее Харьковской области. По сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, это произошло во время выгрузки личного состава ВСУ из поезда.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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