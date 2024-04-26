В России предложили выдавать фермерам "Сельскохозяйственный гектар"

В России необходимо запустить программу "Сельскохозяйственный гектар" с мерами государственной поддержки для освоения земель и ведения на них фермерской деятельности. С таким предложением выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Как раскрытие нового потенциала и возможностей для развития земель сельхозназначения и их возвращения в сельхозоборот предлагаем по аналогии с "Дальневосточным гектаром" сформировать специальную программу "Сельскохозяйственный гектар", — сказала она на заседании президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Парламентарий предложила начать эксперимент на территории нескольких субъектов. В качестве примера эффективности таких мер она привела Ивановскую область, где с 2020 года работает закон о безвозмездном предоставлении личным подсобным и фермерским хозяйствам земель сельхозназначения от 2 до 100 гектаров на срок до шести лет.

Яровая призвала Министерство экономического развития совместно с Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства проработать вопрос.

"Предлагаем Минэкономразвития совместно с корпорацией проработать специальные меры преференциальной поддержки малых хозяйственных форм в агропромышленном комплексе, в том числе грантовой поддержки для начинающих фермеров, нацеленных на использование земель сельхозназначения", — отметила она.