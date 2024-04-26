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26 апреля, 08:03

МГЕР провела встречу молодёжи России и КНДР во Владивостоке

Во Владивостоке прошла встреча молодёжи России и КНДР. Представители "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и северокорейского "Социалистического союза патриотической молодёжи" (ССПМ) возложили цветы на Мемориальном комплексе "Боевая слава Тихоокеанского флота".

Как отметил председатель МГЕР Антон Демидов, организация планирует и дальше укреплять сотрудничество с коллегами из дружественных государств. Например, уже в июле состоится визит глав двух организаций в Пхеньян. А зампредседателя ЦК ССПМ Ким Сен Ир поддержал проведение спецоперации на Украине.

"Уверены, Россия обязательно добьётся целей специальной военной операции, преодолев все вызовы и трудности. И будем всегда стоять в одном окопе вместе с армией и народом России, которые встали на защиту суверенных прав и интересов безопасности государства", — сказал он.

Представители МГЕР и ССПМ во Владивостоке. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Представители МГЕР и ССПМ во Владивостоке. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Представители МГЕР и ССПМ во Владивостоке. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Представители МГЕР и ССПМ во Владивостоке. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

МИД КНДР: Поле боя на Украине превратилось в кладбище вооружений НАТО
МИД КНДР: Поле боя на Украине превратилось в кладбище вооружений НАТО

Ранее северокорейские СМИ сообщили, что КНДР собирается направить делегацию в Иран. Она обсудит с коллегами экономические вопросы.

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Telegram / Единая Россия. Официально

Матвей Константинов
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