МГЕР провела встречу молодёжи России и КНДР во Владивостоке

Во Владивостоке прошла встреча молодёжи России и КНДР. Представители "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и северокорейского "Социалистического союза патриотической молодёжи" (ССПМ) возложили цветы на Мемориальном комплексе "Боевая слава Тихоокеанского флота".

Как отметил председатель МГЕР Антон Демидов, организация планирует и дальше укреплять сотрудничество с коллегами из дружественных государств. Например, уже в июле состоится визит глав двух организаций в Пхеньян. А зампредседателя ЦК ССПМ Ким Сен Ир поддержал проведение спецоперации на Украине.

"Уверены, Россия обязательно добьётся целей специальной военной операции, преодолев все вызовы и трудности. И будем всегда стоять в одном окопе вместе с армией и народом России, которые встали на защиту суверенных прав и интересов безопасности государства", — сказал он.

Представители МГЕР и ССПМ во Владивостоке. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Представители МГЕР и ССПМ во Владивостоке. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально