МИД КНДР: Поле боя на Украине превратилось в кладбище вооружений НАТО

Северокорейский МИД прокомментировал решение Палаты представителей США выделить Киеву ещё 60 миллиардов долларов в качестве военной помощи. Замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Ир напомнил, что прошлые поставки оружия не обернули конфликт в пользу ВСУ.

"Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений, которыми хвалились США и НАТО", — цитирует дипломата Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Им Чхон Ир выразил уверенность, что Вашингтон не заинтересован в благополучии Украины. Конфликт используется Штатами для удовлетворения интересов собственных военных монополий. Параллельно руками марионеточного киевского режима осуществляется сдерживание России, отметил замглавы МИД.