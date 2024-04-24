Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 01:36

МИД КНДР: Поле боя на Украине превратилось в кладбище вооружений НАТО

Северокорейский МИД прокомментировал решение Палаты представителей США выделить Киеву ещё 60 миллиардов долларов в качестве военной помощи. Замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Ир напомнил, что прошлые поставки оружия не обернули конфликт в пользу ВСУ.

"Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений, которыми хвалились США и НАТО", — цитирует дипломата Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Им Чхон Ир выразил уверенность, что Вашингтон не заинтересован в благополучии Украины. Конфликт используется Штатами для удовлетворения интересов собственных военных монополий. Параллельно руками марионеточного киевского режима осуществляется сдерживание России, отметил замглавы МИД.

"Законопроект США о дополнительной военной помощи является всего лишь психотропным веществом, временно облегчающим страх своры Зеленского, которая с каждым днём теряет инициативу на поле боя", — подытожил Им Чхон Ир.

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине
Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине

Лишь за последние два месяца российские военные уничтожили пять американских танков Abrams, рассказывал Life.ru ранее. На фоне потерь техники одна из механизированных бригад ВСУ даже была преобразована в пехотную.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Украина
  • КНДР
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров