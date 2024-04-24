МИД КНДР: Поле боя на Украине превратилось в кладбище вооружений НАТО
Северокорейский МИД прокомментировал решение Палаты представителей США выделить Киеву ещё 60 миллиардов долларов в качестве военной помощи. Замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Ир напомнил, что прошлые поставки оружия не обернули конфликт в пользу ВСУ.
"Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений, которыми хвалились США и НАТО", — цитирует дипломата Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Им Чхон Ир выразил уверенность, что Вашингтон не заинтересован в благополучии Украины. Конфликт используется Штатами для удовлетворения интересов собственных военных монополий. Параллельно руками марионеточного киевского режима осуществляется сдерживание России, отметил замглавы МИД.
"Законопроект США о дополнительной военной помощи является всего лишь психотропным веществом, временно облегчающим страх своры Зеленского, которая с каждым днём теряет инициативу на поле боя", — подытожил Им Чхон Ир.
Лишь за последние два месяца российские военные уничтожили пять американских танков Abrams, рассказывал Life.ru ранее. На фоне потерь техники одна из механизированных бригад ВСУ даже была преобразована в пехотную.
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