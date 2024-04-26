Суд в Москве оштрафовал Киркорова на 6 тысяч рублей за неуплату другого штрафа

Суд оштрафовал певца Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей из-за того, что артист не оплатил другой штраф. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

"Мировой судья судебного участка 371 Таганского района города Москвы признал Киркорова Филиппа Бедросовича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания", — указано в сообщении.

Суд обязал Киркорова выплатить административный штраф в двукратном размере от суммы неуплаченного — шесть тысяч рублей.