В России могут подорожать авиабилеты из-за новых правил о температуре в самолёте

В России могут подорожать авиабилеты на 5–7% из-за нового требования высаживать пассажиров при духоте в самолётах. Об этом сообщает SHOT.

Ространснадзор и Росавиация ранее потребовали от авиакомпаний не допускать случаев, когда на борту самолёта температура воздуха во время рейса превышает установленные нормы. Уточняется, что она не должна быть ниже 20 и выше 25 градусов.

В этом случае перевозчики столкнутся с новыми незапланированными тратами: им придётся оплачивать дополнительно трап, автобус и другие наземные услуги. Вместе с тем авиакомпании вынудят активнее использовать вспомогательную силовую установку (ВСУ) для кондиционирования бортов. А это, в свою очередь, потребует лишних затрат на электричество и приведёт к использованию большего количества топлива.

Эксперты объяснили телеграм-каналу, что дополнительные расходы могут перекинуть на пассажиров. По их словам, сильнее всего поднимутся цены на билеты на чартерные рейсы. Их часто задерживают, а люди по несколько часов ждут вылета на борту воздушного судна, несмотря на духоту.