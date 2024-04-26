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26 апреля, 09:22

Мурашко назвал причины, из-за которых российские мужчины умирают на 10 лет раньше женщин

Глава Минздрава Мурашко: Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин

Российские мужчины в среднем живут на десять лет меньше женщин. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Главными причинами такого разрыва он назвал злоупотребление алкоголем, курение, ну и в целом тот факт, что представители сильного пола недостаточно внимательно относятся к своему самочувствию, редко проходят диспансеризацию и обследования.

"Мужчины в России, к сожалению, живут в среднем на десять лет меньше женщин, что связано с высокой заболеваемостью, распространённостью факторов риска, таких как злоупотребление алкоголем и курение, а также меньшей приверженностью заботе о своём здоровье", — отметил министр в приветственном слове к гостям и участникам конгресса, посвящённого мужскому здоровью.

8 мифов о мужском здоровье, которые опасны для жизни
8 мифов о мужском здоровье, которые опасны для жизни

А ранее диетологи назвали пять продуктов, особенно вредных для мужского здоровья. Оказалось, что большие объёмы соевого белка, который содержится во многих колбасных изделиях и в соевом протеине, используемом спортсменами, нежелательны для мужского здоровья: там содержатся фитоэстрогены, которые стимулируют выработку эстрогена — гормона, отвечающего за формирование женской фигуры. Об остальных четырёх пунктах читайте здесь.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Синицын

Марина Калегина
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