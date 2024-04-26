Мурашко назвал причины, из-за которых российские мужчины умирают на 10 лет раньше женщин

Российские мужчины в среднем живут на десять лет меньше женщин. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Главными причинами такого разрыва он назвал злоупотребление алкоголем, курение, ну и в целом тот факт, что представители сильного пола недостаточно внимательно относятся к своему самочувствию, редко проходят диспансеризацию и обследования.

"Мужчины в России, к сожалению, живут в среднем на десять лет меньше женщин, что связано с высокой заболеваемостью, распространённостью факторов риска, таких как злоупотребление алкоголем и курение, а также меньшей приверженностью заботе о своём здоровье", — отметил министр в приветственном слове к гостям и участникам конгресса, посвящённого мужскому здоровью.