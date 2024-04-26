Французский композитор Николя Челоро получил российское гражданство

Талантливый композитор и пианист из Франции Николя Челоро получил российской гражданство. Об этом сообщила журналистам в пятницу, 26 апреля представитель МВД Ирина Волк. По её словам, музыкант вместе со своей супругой уже более года проживают в нашей стране. И, судя по всему, им здесь очень нравится.

Французский композитор Николя Челоро — о России и творчестве. Видео © Telegram / Ирина Волк

"В его послужном списке выступления на ведущих концертных площадках более чем 20 стран. С момента переезда в нашу страну Николя принял участие в 30 концертах, в том числе в Донецкой Народной Республике", — рассказала Ирина Волк.

Ну, а сам новоиспечённый россиянин Николя Челоро с гордостью говорит, что его судьба уже давно тесно связана с Российской Федерцией – страной с огромным культурным наследием.

"Могу сказать кое-что изменилось в моей жизни как композитора после переезда в Россию. Появился цикл, который я называл "Песни Донбасса", и сейчас в процессе другие сочинения, например, посвящение Суздалю как духовному сердцу России", — отметил Челоро.