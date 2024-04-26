Выпустили 12 мин: Мирный житель погиб в Новой Каховке после обстрела ВСУ
Сальдо: После обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке погиб человек
Один человек погиб в Новой Каховке после обстрела со стороны ВСУ, кроме того, повреждены три частных домовладения. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, противник нанёс удар по жилому сектору утром в пятницу, 26 апреля.
"Сегодня утром противник произвёл террористический обстрел жилого сектора в Новой Каховке, выпустив 12 мин из 120-мм миномётов. Один человек погиб. Повреждены три частных домостроения", — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Напомним, что буквально накануне, 25 апреля, целый рой беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал Новую Каховку в Херсонской области.