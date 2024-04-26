Выпустили 12 мин: Мирный житель погиб в Новой Каховке после обстрела ВСУ

Один человек погиб в Новой Каховке после обстрела со стороны ВСУ, кроме того, повреждены три частных домовладения. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, противник нанёс удар по жилому сектору утром в пятницу, 26 апреля.