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26 апреля, 11:07

Уральского стримера, призывавшего атаковать Кремль, приговорили к 2,5 года тюрьмы

Стример из Челябинска, призывавший ВСУ ударить по Кремлю. Обложка © 74.ru / Екатерина Тычинина

Стример из Челябинска, призывавший ВСУ ударить по Кремлю. Обложка © 74.ru / Екатерина Тычинина

Стримера из Челябинска Алексея Сидорова, который во время прямой трансляции просил ВСУ ударить по Кремлю, приговорили к 2,5 года лишения свободы. Соответствующее решение вынес Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе областного Управления ФСБ. Мужчину признали виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

"[Сидоров] приговорён к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права администрировать интернет-ресурсы сроком 3 года", — рассказали в ведомстве.

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Напомним, в начале мая 2023 года Алексей Сидоров "прогремел" на всю Россию из-за стрима, на котором он призвал ВСУ атаковать Московский Кремль. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сам мужчина заявлял, что скандальная фраза была вырезана из контекста.

Матвей Константинов
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