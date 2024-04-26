Уральского стримера, призывавшего атаковать Кремль, приговорили к 2,5 года тюрьмы
Стример из Челябинска, призывавший ВСУ ударить по Кремлю. Обложка © 74.ru / Екатерина Тычинина
Стримера из Челябинска Алексея Сидорова, который во время прямой трансляции просил ВСУ ударить по Кремлю, приговорили к 2,5 года лишения свободы. Соответствующее решение вынес Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе областного Управления ФСБ. Мужчину признали виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".
"[Сидоров] приговорён к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права администрировать интернет-ресурсы сроком 3 года", — рассказали в ведомстве.
Напомним, в начале мая 2023 года Алексей Сидоров "прогремел" на всю Россию из-за стрима, на котором он призвал ВСУ атаковать Московский Кремль. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сам мужчина заявлял, что скандальная фраза была вырезана из контекста.