Уральского стримера, призывавшего атаковать Кремль, приговорили к 2,5 года тюрьмы

Стримера из Челябинска Алексея Сидорова, который во время прямой трансляции просил ВСУ ударить по Кремлю, приговорили к 2,5 года лишения свободы. Соответствующее решение вынес Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе областного Управления ФСБ. Мужчину признали виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

"[Сидоров] приговорён к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права администрировать интернет-ресурсы сроком 3 года", — рассказали в ведомстве.