Песков: РФ не угрожает никому в Европе и надеется на такое же отношение к себе

Российская Федерация не угрожает никому в Европе и рассчитывает на такое же отношение к себе. С таким заявлением в пятницу, 26 апреля, выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Россия — страна, которая никому не представляет угрозы из Европы и рассчитывает, что и в Европе никто не представляет угрозы для РФ", — подчеркнул он в беседе с журналистами.