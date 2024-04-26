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Регион
26 апреля, 10:54

Песков: РФ не угрожает никому в Европе и надеется на такое же отношение к себе

Российская Федерация не угрожает никому в Европе и рассчитывает на такое же отношение к себе. С таким заявлением в пятницу, 26 апреля, выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Россия — страна, которая никому не представляет угрозы из Европы и рассчитывает, что и в Европе никто не представляет угрозы для РФ", — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Ранее Песков заявил, что Москва при возможном изъятии российских активов на Западе будет защищать свои интересы. При этом в Кремле пока не раскрывают ответные меры.

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Life.ru / Павел Баранов

Александр Юнашев
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