Песков: РФ не угрожает никому в Европе и надеется на такое же отношение к себе
Российская Федерация не угрожает никому в Европе и рассчитывает на такое же отношение к себе. С таким заявлением в пятницу, 26 апреля, выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Россия — страна, которая никому не представляет угрозы из Европы и рассчитывает, что и в Европе никто не представляет угрозы для РФ", — подчеркнул он в беседе с журналистами.
Ранее Песков заявил, что Москва при возможном изъятии российских активов на Западе будет защищать свои интересы. При этом в Кремле пока не раскрывают ответные меры.
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Life.ru / Павел Баранов