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26 апреля, 10:52

Песков: Спецоперация рано или поздно завершится успехом для России

Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Спецоперация рано или поздно завершится успехом для России, и нашей стране придётся выстраивать отношения с Европой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Так или иначе, отношения придётся выстраивать [с европейскими соседями]. Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для нас", — сказал он.

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"Мы победим, а им станет больнее": Песков заверил, что поставка Украине ATACMS не изменит итог СВО

Ранее Дмитрий Песков заявил, что ВС России ежедневно улучшают позиции на фронте и новая американская помощь Киеву не изменит это. По его словам, очередные транши лишь приведут к новым жертвам среди украинцев.

Александр Юнашев
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