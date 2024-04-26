Песков: Спецоперация рано или поздно завершится успехом для России
Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Спецоперация рано или поздно завершится успехом для России, и нашей стране придётся выстраивать отношения с Европой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Так или иначе, отношения придётся выстраивать [с европейскими соседями]. Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для нас", — сказал он.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что ВС России ежедневно улучшают позиции на фронте и новая американская помощь Киеву не изменит это. По его словам, очередные транши лишь приведут к новым жертвам среди украинцев.