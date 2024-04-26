Аудиопроект Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра "Музыка военной поры", который посвящён Дню Победы, откроют для прослушивания 9 мая. Все желающие смогут насладиться композициями на сайте оркестра. Об этом заявил автор проекта, заслуженный артист РФ Александр Титов.

Петербургский аудиопроект "Музыка военной поры" откроют для прослушивания 9 мая. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

С 2008 года музыканты записали 23 диска и продолжают работать над новыми. Важное место в сборнике занимают созданные в годы Великой Отечественной войны симфонии Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна. Кроме того, данный аудиопроект возрождает имена композиторов, чьи произведения исполняются достаточно редко.

"Для нас очень важно, что по случаю Дня Победы открывается доступ к этим записям. Долгое время эта музыкальная библиотека хранилась для профессионального сообщества. Наша задача — максимально широко познакомить с этой работой", — приводит слова председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдора Болтина телеканал "Санкт-Петербург".