"Ошибки надо признавать": Медведева извинилась перед Валиевой за слова о смерти её дедушки

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева опровергла информацию о смерти дедушки Камилы Валиевой и принесла извинения спортсменке и её семье. Как оказалось, она перепутала родственников звёздной ученицы тренера Этери Тутберидзе.

О кончине дедушки Валиевой Медведева обмолвилась в интервью олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину на ютуб-канале "Каток". По её словам, это якобы случилось сразу после Олимпиады в Пекине в 2022 году.

"Я помню, что Камила потеряла прародителя. Но это была бабушка. И несколько лет назад. Дедушка, о котором шла речь на съёмке, жив и здоров", — написала 24-летняя Медведева в телеграм-канале, объясняя свой казус.

Фигуристка отметила, что после съёмок с Ягудиным она сразу же связалась лично с Валиевой. По словам Медведевой, свои ошибки и оговорки необходимо уметь признавать.