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26 апреля, 11:44
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Российские войска поразили эшелон с западной техникой ВСУ в районе Удачного

Вооружённые силы России поразили эшелон с западным вооружением и военной техникой ВСУ в районе населённого пункта Удачное в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населённого пункта Удачное Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.

Кроме того, нанесён удар по личному составу и технике 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции в районе Балаклеи Харьковской области, а также по живой силе и технике ВСУ в 112 районах.

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Напомним, что ранее об ударах по железнодорожной станции в Балаклее и в посёлке Удачное сообщил координатор подполья Николаевской области Сергей Лебедев. По его словам, в Балаклею приехал поезд с личным составом ВСУ, прилёт настиг их во время разгрузки. А в Удачном были сорваны ротация ВСУ и подвоз боекомплектов для украинских войск.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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