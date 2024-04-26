Российские войска поразили эшелон с западной техникой ВСУ в районе Удачного
Вооружённые силы России поразили эшелон с западным вооружением и военной техникой ВСУ в районе населённого пункта Удачное в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населённого пункта Удачное Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Кроме того, нанесён удар по личному составу и технике 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции в районе Балаклеи Харьковской области, а также по живой силе и технике ВСУ в 112 районах.
Напомним, что ранее об ударах по железнодорожной станции в Балаклее и в посёлке Удачное сообщил координатор подполья Николаевской области Сергей Лебедев. По его словам, в Балаклею приехал поезд с личным составом ВСУ, прилёт настиг их во время разгрузки. А в Удачном были сорваны ротация ВСУ и подвоз боекомплектов для украинских войск.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ