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26 апреля, 12:01

ФАС потребовала скорректировать цены на авиаперелёты в России

В ФАС заявили о необходимости скорректировать цены на авиаперевозки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В ФАС заявили о необходимости скорректировать цены на авиаперевозки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к российским авиакомпаниям с требованием скорректировать цены на авиаперевозки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Авиакомпаниям необходимо скорректировать ценообразование для обеспечения доступности авиаперевозок", — пояснили в ФАС.

Кроме того, служба направила в адрес "Аэрофлота", "Победы", "Уральских авиалиний", NordWind, Smartavia и UTair письма о необходимости пояснить и предоставить информацию относительно своей ценовой политики, анализа роста стоимости авиабилетов на 2023–2024 годы.

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А ранее Life.ru сообщал, что и без того дорогие авиабилеты могут подорожать в России ещё на 5–7% из-за нового требования высаживать пассажиров при духоте в самолётах.

Евгения Мосс
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