ФАС потребовала скорректировать цены на авиаперелёты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к российским авиакомпаниям с требованием скорректировать цены на авиаперевозки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Авиакомпаниям необходимо скорректировать ценообразование для обеспечения доступности авиаперевозок", — пояснили в ФАС.

Кроме того, служба направила в адрес "Аэрофлота", "Победы", "Уральских авиалиний", NordWind, Smartavia и UTair письма о необходимости пояснить и предоставить информацию относительно своей ценовой политики, анализа роста стоимости авиабилетов на 2023–2024 годы.