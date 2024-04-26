ФАС потребовала скорректировать цены на авиаперелёты в России
В ФАС заявили о необходимости скорректировать цены на авиаперевозки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к российским авиакомпаниям с требованием скорректировать цены на авиаперевозки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Авиакомпаниям необходимо скорректировать ценообразование для обеспечения доступности авиаперевозок", — пояснили в ФАС.
Кроме того, служба направила в адрес "Аэрофлота", "Победы", "Уральских авиалиний", NordWind, Smartavia и UTair письма о необходимости пояснить и предоставить информацию относительно своей ценовой политики, анализа роста стоимости авиабилетов на 2023–2024 годы.
А ранее Life.ru сообщал, что и без того дорогие авиабилеты могут подорожать в России ещё на 5–7% из-за нового требования высаживать пассажиров при духоте в самолётах.