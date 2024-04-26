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26 апреля, 07:23

Аэропорт Элисты, закрытый в начале СВО, возобновит работу

Аэропорт Элисты. Обложка © Telegram/Росавиация

Аэропорт Элисты. Обложка © Telegram/Росавиация

Аэропорт Элисты в Калмыкии, закрытый в начале спецоперации в 2022 году, откроется для полётов с 3 мая. Об этом сообщили в Росавиации.

"Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полётов гражданской авиации — ежедневно, в период с 9:00 до 19:00 мск. Пропускная способность аэродрома составит 12 взлётно-посадочных операций в час", — сообщает ведомство.

Эксперты Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД подтвердили, что полёты в Элисту безопасны, вся инфраструктура воздушной гавани находится в рабочем состоянии: в прошлом году там завершили капремонт.

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А в декабре прошлого года появилась информация о возможном открытии аэропорта Пашковский в Краснодаре. Был даже проведён тестовый рейс. Воздушная гавань тоже закрылась в феврале 2022-го, как и аэропорты в Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте.

Александра Вишнякова
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