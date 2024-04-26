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26 апреля, 12:01

Средства ПВО РФ за сутки сбили 193 беспилотника ВСУ и три авиабомбы Hammer

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 193 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 26 апреля.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 193 украинских беспилотных летательных аппарата, два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха", — указано в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны дополнили, что ВС России сбили также три французские авиационные управляемые бомбы Hammer.

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А ранее Life.ru писал, что российские средства ПВО сбили 200 украинских дронов. В Минобороны подчеркнули, что за весь период проведения СВО военные ВС РФ уничтожили 600 самолётов, 270 вертолётов и более 23 тысяч беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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