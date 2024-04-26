Средства ПВО РФ за сутки сбили 193 беспилотника ВСУ и три авиабомбы Hammer

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 193 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 26 апреля.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 193 украинских беспилотных летательных аппарата, два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха", — указано в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны дополнили, что ВС России сбили также три французские авиационные управляемые бомбы Hammer.