За минувшие сутки украинские войска потеряли в зоне ответственности российской группировки войск "Центр" до 415 солдат, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Кроме живой силы ВСУ лишились боевой машины пехоты, восьми бронетранспортёров, 13 боевых бронированных машин, а также трёх гаубиц Д-30.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоалександровка, Карловка, Новгородское и Архангельское (ДНР)", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Кроме того, наши бойцы отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новокалиново, Шумы, Бердычи, Семёновка, Очеретино и Нетайлово в ДНР.