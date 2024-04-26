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26 апреля, 12:33

Дерматолог назвал продукты, усугубляющие акне и сыпь

Дерматолог Ласеев: Молоко и сладости усугубляют угри и акне

Названы продукты, усугубляющие акне и сыпь. Фото © Freepik

Названы продукты, усугубляющие акне и сыпь. Фото © Freepik

Несколько масштабных исследований в разных странах выявили связь между усугублением угревой сыпи и повышенным употреблением молока. Действительно ли молочные продукты могут испортить кожу, рассказал дерматолог Денис Ласеев в разговоре с "Газетой.Ru".

По словам врача, виновниками такой тенденции являются гормоны и другие биологически активные молекулы, которые усиливают воспаление в сальных железах. Наибольшую роль играет фактор роста 1, которого много в цельном молоке, но мало в кисломолочных продуктах. Именно он и сказывается негативно на нашей коже.

"Однако важно понимать, что чрезмерное употребление молока не приводит к появлению акне, оно лишь может усугубить существующую проблему. Также научные данные показывают, что не отказ от сладостей, а связанное с этим снижение веса может смягчить течение акне", — заключил Ласеев.

Однако пищевые привычки — ещё не всё. В списке факторов риска — нерациональный уход за кожей, эмоциональный стресс, инсулинорезистентность и повышенный индекс массы тела.

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Ранее Life.ru рассказывал про продукты, которые помогают справиться с эмоциональными нагрузками. В их число вошли тёмный шоколад, отруби и инжир.

Мирон Сидоров
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