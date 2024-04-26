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26 апреля, 12:06

ВСУ потеряли до 430 человек в зоне ответственности Южной группировки ВС России

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 430 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск ВС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наши бойцы работают в Донецкой Народной Республике (ДНР). Они улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение 5-й штурмовой, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригадам армии противника в районах Максимильяновки, Катериновки, Парасковиевки, Часов Яра, Ступочек, Константиновки и Красногоровки, а недалеко от Невельского бойцы ВС РФ отразили атаку штурмовиков 10-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ.

"Потери противника составили <...> две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 152-миллиметровая гаубица Д-20, 122-миллиметровое орудие Д-30, 105-миллиметровая буксируемая гаубица М102 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и четыре полевых склада с боеприпасами", — рассказали в ведомстве.

До 415 солдат лишились ВСУ в зоне ответственности российской группировки "Центр"
До 415 солдат лишились ВСУ в зоне ответственности российской группировки "Центр"

Ранее Минобороны отчиталось о поражении эшелона с западным оружием и военной техникой ВСУ в ДНР. Также нанесён удар по личному составу и технике 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции в Харьковской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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