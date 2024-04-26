Военный эксперт назвал главное преимущество отвода ВСУ танков Abrams от линии фронта

Отвод Вооружёнными силами Украины (ВСУ) танков Abrams от линии фронта позволит снизить потери в Российской армии при выполнении боевых задач. Такое мнение выразил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, рассказав и о других преимуществах подобного шага для РФ.

"То, что они их отвели, позволяет нашим ребятам, которые штурмуют позиции, с меньшими потерями выполнять боевые задачи, которые стоят перед ними", — подчеркнул эксперт в беседе с "Лентой.ру".

Потери, которые понесли ВСУ в результате так называемого контрнаступления, огромны. Матвийчук уточнил, что утрату бронетехники практически невозможно восполнить даже при всех усилиях со стороны западных союзников Киева. По словам эксперта, для уничтожения Abrams не требуется ничего особенного — от стандартного гранатомёта РПГ-7 до самых современных беспилотников по типу "Ланцета-3". Полковник в отставке отметил, что весь арсенал, имеющийся в распоряжении ВС РФ, способен нанести урон указанным танкам.

Вместе с тем эксперт добавил, что подобный шаг Киева связан с уничтожением их вооружения в зоне боевых действий. Матвийчук пояснил, что танк Abrams был "мифическим супергероем", который приносил победу многим армиям. Однако такого "чуда" не произошло на Украине, добавил специалист. По его словам, для Киева уничтожение указанных танков — это огромные имиджевые потери, именно поэтому ВСУ и начали отводить эту технику от линии боевого соприкосновения.