Выпавшие волосы и ожог головы: Москвичка попала в больницу после окрашивания

В Москве 17-летняя девушка попала в больницу после окрашивания в блондинку. Как сообщает "SHOT ПРОВЕРКА", клиентка получила сильнейший ожог головы и выпавшие волосы, а на макушке у неё теперь изящный извилистый "променад".

В Москве 17-летней девушке сожгли голову во время окрашивания. Фото © Telegram / "SHOT ПРОВЕРКА"

По данным телеграм-канала, всё произошло в салоне, который находился в подвале на Сущёвском Валу. Девушка пришла подкрасить корни, а мастер, опоздавшая на 40 минут, предложила освежить блонд за 3700 рублей, и та согласилась. Парикмахер нанесла краску на все волосы и продержала так примерно час. Когда всё смыли, пострадавшая ужаснулась: волосы стали отваливаться, а кожа головы жёстко горела.

В Москве 17-летней девушке сожгли голову во время окрашивания. Фото © Telegram / "SHOT ПРОВЕРКА"

При этом мастера результат не смутил. Она заверила, что так случается со всеми блондинками, а белые волосы и так бы отвалились. При этом мастер взяла с клиентки полную оплату. Напуганная девушка тут же побежала в больницу, где врачи зафиксировали химические ожоги кожи головы второй степени. Затем клиентка пошла в полицию, чтобы наказать салон за новый образ с незапланированной "лесенкой" от корней.

Из салона напуганная девушка побежала в больницу. Фото © Telegram / "SHOT ПРОВЕРКА"