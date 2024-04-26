Выпавшие волосы и ожог головы: Москвичка попала в больницу после окрашивания
"SHOT ПРОВЕРКА": В Москве 17-летней девушке сожгли голову во время окрашивания
В Москве 17-летней девушке сожгли голову во время окрашивания. Обложка © Telegram / "SHOT ПРОВЕРКА"
В Москве 17-летняя девушка попала в больницу после окрашивания в блондинку. Как сообщает "SHOT ПРОВЕРКА", клиентка получила сильнейший ожог головы и выпавшие волосы, а на макушке у неё теперь изящный извилистый "променад".
По данным телеграм-канала, всё произошло в салоне, который находился в подвале на Сущёвском Валу. Девушка пришла подкрасить корни, а мастер, опоздавшая на 40 минут, предложила освежить блонд за 3700 рублей, и та согласилась. Парикмахер нанесла краску на все волосы и продержала так примерно час. Когда всё смыли, пострадавшая ужаснулась: волосы стали отваливаться, а кожа головы жёстко горела.
При этом мастера результат не смутил. Она заверила, что так случается со всеми блондинками, а белые волосы и так бы отвалились. При этом мастер взяла с клиентки полную оплату. Напуганная девушка тут же побежала в больницу, где врачи зафиксировали химические ожоги кожи головы второй степени. Затем клиентка пошла в полицию, чтобы наказать салон за новый образ с незапланированной "лесенкой" от корней.
Из салона напуганная девушка побежала в больницу. Фото © Telegram / "SHOT ПРОВЕРКА"
Ранее Life.ru писал, что в Москве женщине сожгли ногу во время депиляции в салоне красоты. В результате у пострадавшей появились огромные пузыри на коже.