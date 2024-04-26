Ветеранов спецоперации начнут обучать вождению на машинах с ручным управлением

Ветеранов спецоперации начнут обучать управлению автомобилями с ручным управлением, причём в дальнейшем у них появится возможность самим сесть за руль инструктора. Это предусматривает соглашение о долгосрочном сотрудничестве, подписанное председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилёвой и главой Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ) Александром Дворниковым.

Анна Цивилёва и Александр Дворников. Фото © Предоставлено Life.ru

После прохождения курса по безопасному и безаварийному вождению такого транспорта выпускникам будут предлагать официально трудоустроиться, чтобы лично обучать людей с инвалидностью. Также их будут привлекать к военно-патриотическим мероприятиям и работе с подрастающим поколением.

По словам Анны Цивилёвой, сотрудничество с ДОСААФ направлено на адаптацию ветеранов с инвалидностью. Автомобиль таким людям будут выдавать по медицинским показаниям как средство реабилитации и социализации, причём для них это единственный способ покидать дом, чтобы учиться, работать, помогать семье и решать бытовые вопросы.

"Президент России [Владимир Путин] поддержал нашу идею по обеспечению героев СВО с тяжёлыми ранениями автомобилями. Поэтому обучение ветеранов с тяжёлыми ранениями безопасному и безаварийному вождению — актуальная задача на ближайшее время", — добавила председатель фонда.