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26 апреля, 13:12

Умерла женщина, пострадавшая при атаке дрона ВСУ на автобус в Брянской области

Мирная жительница скончалась после атаки дрона ВСУ на автобус под Брянском

Мирная жительница скончалась после атаки дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по автобусу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате вчерашней атаки украинских террористов, которые совершили прицельный удар дроном-камикадзе по простым мирным гражданам, в селе Курковичи Стародубского муниципального округа одна из пострадавших женщин, к сожалению, от полученных ранений скончалась", — написал глава региона в телеграм-канале.

Богомаз выразил глубокие соболезнования родным и близким. По его словам, семье погибшей окажут необходимую материальную помощь.

Над Брянской областью уничтожено два украинских беспилотника
Над Брянской областью уничтожено два украинских беспилотника

Напомним, 25 апреля дрон-камикадзе ВСУ ударил по автобусу с людьми в селе Курковичи Брянской области. Как сообщалось, в результате атаки пострадало четыре человека, в том числе 14-летний ребёнок.

Обложка ©

Getty Images / Ignacio Marin

Дарья Нарыкова
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