Умерла женщина, пострадавшая при атаке дрона ВСУ на автобус в Брянской области

Мирная жительница скончалась после атаки дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по автобусу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате вчерашней атаки украинских террористов, которые совершили прицельный удар дроном-камикадзе по простым мирным гражданам, в селе Курковичи Стародубского муниципального округа одна из пострадавших женщин, к сожалению, от полученных ранений скончалась", — написал глава региона в телеграм-канале.

Богомаз выразил глубокие соболезнования родным и близким. По его словам, семье погибшей окажут необходимую материальную помощь.