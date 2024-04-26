Умерла женщина, пострадавшая при атаке дрона ВСУ на автобус в Брянской области
Мирная жительница скончалась после атаки дрона ВСУ на автобус под Брянском
Мирная жительница скончалась после атаки дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по автобусу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В результате вчерашней атаки украинских террористов, которые совершили прицельный удар дроном-камикадзе по простым мирным гражданам, в селе Курковичи Стародубского муниципального округа одна из пострадавших женщин, к сожалению, от полученных ранений скончалась", — написал глава региона в телеграм-канале.
Богомаз выразил глубокие соболезнования родным и близким. По его словам, семье погибшей окажут необходимую материальную помощь.
Напомним, 25 апреля дрон-камикадзе ВСУ ударил по автобусу с людьми в селе Курковичи Брянской области. Как сообщалось, в результате атаки пострадало четыре человека, в том числе 14-летний ребёнок.
Getty Images / Ignacio Marin