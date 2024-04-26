Юрист рассказал, как решать дачные споры

Нередко дачный сезон сопровождается спорами о границах земельных участков. Как отстаивать свои права и не нарушать чужие, рассказал РИА "ФедералПресс" юрист Турал Асланов.

Главным козырем в решении любого земельного спора является наличие соответствующих документов, говорит Асланов. В них должны быть чётко определены границы земли, которая вам принадлежит.

"Если у вас есть документ, что ваш земельный участок определённого размера, то он физически не может быть ни больше, ни меньше", — подчёркивает эксперт.

Если, даже обратившись к документам, решить спор не удаётся, стоит прибегнуть к помощи кадастровых инженеров. Они помогут выяснить, действительно ли имеется правонарушение и есть реальные основания для спора, или у кого-то из сторон "хорошая фантазия".

В завершение Асланов рекомендовал хорошо изучить Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" и заранее самостоятельно выяснить всю правовую сторону земельного вопроса.