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26 апреля, 15:22

Звезда "Реальных пацанов" помог решить вопрос с дорогой к домам сирот в Пермском крае

Актёр Армен Бежанян помог найти деньги на дорогу к домам сирот в Пермском крае

Актёр Армен Бежанян. Обложка © VK / Армен Бежанян

Актёр Армен Бежанян. Обложка © VK / Армен Бежанян

В городе Оса Пермского края отремонтируют дорогу к домам сирот, а решить вопрос помог звезда сериала "Реальные пацаны" Армен Бежанян, который сейчас является депутатом местной гордумы. По словам 61-летнего актёра, власти региона годами не благоустраивали территорию, а благодаря ему вопрос сдвинулся с мёртвой точки — проект получил финансирование.

"Несколько лет назад для детей-сирот построили многоквартирные дома. Дети выросли, теперь уже у них свои семьи, свои дети, а нормальной дороги нет. И вот мы с жильцами собрались, скинулись, вошли в проект — и всё получилось!" — приводит слова Бежаняна Ura.ru.

Он добавил, что тротуар с освещением будет уже летом. Бежанян признался, что чувствовал себя виноватым, когда видел, "как мучаются молодые люди с колясками и детьми", но теперь его "отпустило". К слову, артист как-то рассказывал, что он счастливый отец четырёх детей.

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Никита Осипов
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