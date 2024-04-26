Нарколог заявил об огромном риске для мальчика, которого родители заставили съесть сигареты Нарколог Шуров: Съевший сигареты мальчик из Екатеринбурга может впасть в кому 26 апреля, 15:48 Нарколог Василий Шуров заявил, что съевший сигареты мальчик из Екатеринбурга может впасть в кому. Обложка © Unsplash / Pawel Czerwinski

11-летний мальчик из Екатеринбурга, которого родители заставили съесть восемь сигарет в качества "наказания" за курение, может впасть в кому. Подобные педагогические практики являются насилием над ребёнком и настоящим садизмом. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил врач-нарколог Василий Шуров.

В одной сигарете находится до 20 миллиграммов [никотина], соответственно, восемь сигарет — это 160 миллиграммов. Это токсическая доза, когда мы говорим о детях. Уже две съеденные сигареты — это повод ехать в токсикологию промывать желудок. Василий Шуров Врач-нарколог

По словам эксперта, рвотный рефлекс из-за отравления вполне естественен. Затем сужаются зрачки, а также нарушается зрение и сознание.

Потом ребёнок медленно загружается вплоть до комы. Тахикардия, спазм полых органов желудка, кишечника — отсюда боль в животе. Фактически это насилие над ребёнком, садистские действия, которые привели к серьёзному отравлению. Василий Шуров Врач-нарколог

Специалист подчеркнул, что подобные "наказания" за курение представляют серьёзный риск для жизни ребёнка. По мнению Шурова, отчим мальчика, заставивший пасынка проглотить сигареты, должен ответить по закону и послужить примером "другим идиотам".

Как сообщал Life.ru, после случившегося у ребёнка разболелись живот и голова, он сбежал к сестре матери и попросил её о помощи. Тётя вызвала скорую помощь, к медикам парень попал с отравлением. К слову, семья также воспитывает месячного младенца, трёхлетнего мальчика и 14-летнюю девочку. При этом последняя живёт в центре соцпомощи.