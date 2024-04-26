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26 апреля, 13:49

В Екатеринбурге многодетные родители накормили сына сигаретами, теперь он в больнице

На Урале госпитализировали мальчика, съевшего сигареты по указке родителей

Родители, заставившие сына есть сигареты в Екатеринбурге. Обложка © Ural Mash

Родители, заставившие сына есть сигареты в Екатеринбурге. Обложка © Ural Mash

В Екатеринбурге госпитализировали ребёнка, буквально объевшегося сигарет в качества "наказания" за курение. По данным Ural Mash, опасные педагогические практики взяли на вооружение мама пострадавшего Наталья и отчим Юрий, которые проживают на улице Академика Парина.

Так, 24 апреля, выпив горячительного, мужчина решил проучить 11-летнего мальчика — заставил его проглотить восемь сигарет. У ребёнка разболелись живот и голова, он сбежал к сестре матери и попросил её о помощи. Тётя вызвала скорую помощь, к врачам парень попал с отравлением.

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Женщина вызвала и полицию, однако, по её словам, никто не приехал. Семья также воспитывает месячного младенца, трёхлетнего мальчика и 14-летнюю девочку. Последняя живёт в центре социальной помощи.

Ранее в Подмосковье ссора из-за "домашки" чуть не переросла в настоящее убийство. С ножом на собственную мать накинулся пятиклассник, которого никак не могли заставить делать задания. Его госпитализировали в психиатрическую больницу.

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Матвей Константинов
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